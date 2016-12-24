Владимир Волков: «Нам нужно насытить рынок республики IT-специалистами высокого уровня»

8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии Владимир Волков, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, вице-премьер - министр промышленности, науки и новых технологий республики Александр Седов.

Новый центр поддержки инновационного предпринимательства создан в результате победы Мордовии в конкурсном отборе федерального Министерства экономического развития. Бизнес-инкубатор «Молодежный» располагается в реконструированном здании бывшей детской больницы на ул. Псковской. Для его создания было привлечено 94,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 14 миллионов рублей - из бюджета республики.

Привлекательность «Молодежного» значительно увеличивается благодаря использованию в здании коворкинг-зон - идейных площадок бизнес-инкубатора, призванных аккумулировать потенциал молодых исследователей в бизнес-идеи и коммерциализацию продуктов в IT-отрасли.

«Молодежный» состоит из трех зон. Первый этаж - коворкинг для проектов с кратковременным размещением, офисы сервисных компаний, а также управляющей компании бизнес-инкубатора, комфортной зоны ожидания и помещения столовой. Второй этаж - зона коворкинга, переговорных комнат и помещения конференц-зала. Третий этаж - «Start-up зона» (индивидуальные офисы «молодых» компаний). В бизнес-инкубаторе - 127 оборудованных рабочих мест в коворкинг-зоне на 1-м и 2-м этажах, 19 офисов под размещение «молодых» компаний, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также рабочие места управляющей компании.

Идеальной средой «Молодежный» станет прежде всего для развития стартапов в сфере информационных технологий. Кроме рабочих мест, оснащенных компьютерами и оргтехникой, резиденты бизнес-инкубатора получат экспертную поддержку - в Агентстве инновационного развития РМ разработана программа акселерации проектов. Программа будет реализована с привлечением федеральных экспертов.

Во время официального открытия Глава республики пообщался с первыми резидентами бизнес-инкубатора. Они представили Владимиру Волкову свои стартапы. Среди них программно-аппаратный комплекс точного земледелия с применением беспилотников, САПР авиационной электроники, проект по созданию светодиодной прожекторной лампы для использования на железнодорожном транспорте.

«Мы разрабатываем сервис, который позволяет предпринимателям или организациям отслеживать все комментарии и сообщения в их профилях в социальной сети Instagram. Эта сеть позволяет выкладывать фотографии и обмениваться сообщениями с пользователями. Предполагается, чем больше предприниматель публикует фотографии в соцсети, тем популярнее его продукция. Если у организации большой объем фотографий, то отслеживать все комментарии и сообщения, вести учет клиентов становится все сложнее. Мы помогаем решить эти проблемы, - говорит Захар Бушуев - молодой предприниматель, руководящий проектом «Instagram2crm». - В нашей стране этот бизнес еще только в начале своего развития. В дальнейшем мы планируем выход на иностранные рынки».

«Занять эту нишу в России тоже важно! - подчеркнул Глава республики. - Пока еще никто не составляет конкуренцию в нашей стране? Постарайтесь не сдавать позиции!».

«Пока что мы лидеры в этой гонке», - заверил Захар Бушуев.

Проект «Разработка программно-аппаратного комплекса точного земледелия с применением беспилотных воздушных судов (БВС)» представил директор ООО «Оксомо» Владимир Зотов. Проектом предусматривается полная высокотехническая инвентаризация сельскохозяйственных угодий Мордовии. Главная статья расходов - закупка квадрокоптеров, которые будут распылять химикаты над полями. Владимир Зотов пояснил, что за счет применения высокоточных систем опрыскивания удастся снизить расход пестицидов на 20%. Таким образом, в продукции сельского хозяйства будет меньше остатков химикатов, а также уменьшится негативное влияние химикатов на здоровье обслуживающего персонала.

Леонид Камалов - автор инновационного проекта «Система автоматизированного проектирования бортового радиоэлектронного оборудования». «Наш проект выполняется совместно со специалистами из Ульяновска и Саранска, - рассказывает Леонид Камалов. - Сегодня очень большую роль играет электроника во всех транспортных изделиях. В частности, мы рассматриваем применение нашей системы для проектирования и энергетических систем - для энергетики, электростанций. На сегодняшний день российские разработчики полностью российский продукт так и не представили. Сегодня все оборонные и гражданские предприятия закупают американское, австралийское и европейское программное обеспечение, а стоимость этого идет на десятки тысяч евро... Сейчас мы взялись разрабатывать такой продукт. Всем предприятиям интересно быть импортонезависимыми».

«Мы говорим о создании условий для IT-индустрии на мировом уровне, - акцентировал внимание Глава республики. - Важно, чтобы наши специалисты были востребованы крупными компаниями. Наша задача - их подготовить, чтобы любой молодой человек, имеющий образование в этой сфере, мог получить тут работу, выбрав предприятие, где он мог бы применить свои знания».

Никита Сорокин является консультантом «Школы программирования «Софтиум», расположившейся на первом этаже бизнес-инкубатора. Он рассказал о проекте подробнее. «Сейчас в нашей школе программирования свыше 40 детей, в группе занимается не более 10 человек, - говорит Никита Сорокин. - Прежде чем приступить к изучению «взрослых» сред программирования, мы будем осваивать базовые принципы с помощью визуальных сред SCRATCH и Unity3D, а также обучающих игр. Ребенок сможет создавать простые игры, интерактивные презентации и трехмерные миры. Кстати, занятия программированием у нас чередуются с активными играми. Кроме того, мы выделяем бесплатное место в каждой группе для детей с ограниченными возможностями перемещения. Для льготных категорий граждан предоставляются скидки».

«Детский технопарк, бизнес-инкубатор «Молодежный», «Технопарк - Мордовия», «IT-Парк» - все это ключ к решению задачи по вовлечению как можно большего количества молодых людей, начиная со школьной скамьи и даже раньше, в работу в сфере IT-технологий. Нам нужно насытить рынок республики IT-специалистами высокого уровня, ликвидировать кадровый голод, который в этой сфере пока существует», - подчеркнул Владимир Волков.

С открытием бизнес-инкубатора на его базе будет проводиться часть занятий Школы IT-разработчиков «Техноколледж», в которой в ближайшее время состоится первый выпуск. Школа создана Мордовским госуниверситетом и Агентством инновационного развития РМ при поддержке крупнейшей российской IT-компании Mail.ru Group. В «Техноколледже» студенты профильных направлений подготовки и специальностей проходят обучение по актуальным направлениям современной веб- и мобильной разработки. Педагогами выступают сотрудники ведущих республиканских IT-компаний и преподаватели факультета математики и информационных технологий МГУ им. Н.П. Огарева. Кроме того, сейчас продолжаются оценка и отбор инновационных проектов для размещения реализующих их компаний в качестве резидентов бизнес-инкубатора.

Елена БУДАНОВА

