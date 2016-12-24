Во время чемпионата мира по футболу в Саранске запретят продажу алкоголя и оружия

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Накануне матчей чемпионата мира по футболу в Саранске и непосредственно в дни проведения матчей в городе будет запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра внутренних дел по охране общественного порядка Владислав Пинаев.
По его словам, алкогольные напитки в стеклянной упаковке не будут продаваться в Саранске накануне и в дни проведения матчей чемпионата мира. Кроме того, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в Саранске будет запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, а также боеприпасов и специальных средств.
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