Во время чемпионата мира по футболу в Саранске запретят продажу алкоголя и оружия

Накануне матчей чемпионата мира по футболу в Саранске и непосредственно в дни проведения матчей в городе будет запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра внутренних дел по охране общественного порядка Владислав Пинаев.

По его словам, алкогольные напитки в стеклянной упаковке не будут продаваться в Саранске накануне и в дни проведения матчей чемпионата мира. Кроме того, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в Саранске будет запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, а также боеприпасов и специальных средств.