В Саранске определены результаты смотра-конкурса 2016 года по итогам воинского учета граждан, пребывающих в запасе

Определены победители и призеры смотра-конкурса на лучшую организацию по ведению учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Саранск. Оценивали участников смотра специалисты Военного комиссариата Республики Мордовия по городскому округу Саранск.

По итогам смотра-конкурса за достижение положительных результатов и добросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей по организации и ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, почетными грамотами Администрации городского округа Саранск награждены работники предприятий и учреждений, занявшие первые три места.

Победителем по итогам конкурса стала начальник отдела кадров ООО «Сарансккабель-Оптика» Ольга Селякина, второе место заняла инженер по спецработе ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» Елена Гудулина, третье - специалист по кадрам ОАО «Ламзурь» Надежда Осокина.

Всем руководителям организаций Саранска Военный комиссариат Саранска рекомендует взять под особый контроль это направление работы, своевременно предоставлять информацию в Военный комиссариат, а также участвовать в смотре-конкурсе 2017 года.