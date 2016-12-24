В Саранске по делу о взятке оправдан бывший заместитель начальника УФМС РФ по РМ

Ленинский районный суд вынес оправдательный приговор по делу экс-заместителя начальника республиканского управления Федеральной миграционной службы Андрея Пискунова. Напомним, его обвиняли в получении взятки в двадцать тысяч рублей через посредника за решение миграционного вопроса гражданина Азербайджана.

Полковник Андрей Пискунов трудился на должности заместителя начальника УФМС РФ по РМ с октября 2010 года. Приказом руководства ФМС России в декабре 2015 года на него были временно возложены обязанности начальника республиканского управления.

По версии обвинения, в начале декабря 2015 года гражданин Азербайджана Джафаров обратился с просьбой к своей знакомой, занимающей в УФМС должность специалиста-эксперта отдела по вопросам трудовой миграции, беженцев и вынужденных переселенцев. Житель бывшей советской республики просил помочь его соотечественнику Керимову -принять у него документы для включения в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Джафаров знал, что участники этой программы имеют право на временное проживание вне квот вида на жительство, а также приобретение гражданства России в упрощенном порядке. Для того чтобы земляк попал в программу, Джафаров передал сотруднице миграционной службы 20 тысяч рублей. Деньги предназначались для передачи взятки руководителю, от которого зависело положительное решение вопроса по приему документов.

7 декабря о поступившей просьбе сотрудница ведомства рассказала Андрею Пискунову и добавила, что за решение вопроса азербайджанцы готовы заплатить. Начальник согласился помочь.

В судебном заседании эта информация не нашла своего подтверждения. Как сообщили в пресс-службе Ленинского суда Саранска, Андрей Пискунов был оправдан.