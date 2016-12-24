Жители 80 сел и деревень Мордовии получили доступ к сети Wi-Fi от «Ростелекома»

В 2016 году «Ростелеком» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) построил в Республике Мордовия 335 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 61 малого населенного пункта в 13 районах региона: Атюрьевском, Дубенском, Атяшевском, Инсарском, Чамзинском, Большеигнатовском, Зубово-Полянском, Рузаевском, Торбеевском, Темниковском, Теньгушевском, Лямбирском и Краснослободском.

«На сегодняшний день общее количество населенных пунктов, в которых организованы и введены в эксплуатацию точки доступа в Интернет, достигло 80. Реализация программы УЦН в Республике Мордовия продолжится и в 2017 году. В наших планах построить более 200 км оптических линий связи для жителей 47 сел и деревень Ардатовского и Рузаевского районов», - отметил заместитель директора филиала в РМ ПАО «Ростелеком» - технический директор Алексей Русскин.

Напомним, что контракт, подписанный в 2014 году между Федеральным агентством связи (Россвязь) и «Ростелекомом», предполагает организацию точек доступа в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Всего до 2018 года «Ростелеком» должен организовать точки доступа в интернет почти в 14 тыс. малых населенных пунктах России, из них 202 будут построены в Республике Мордовия.

Пользователю доступны три вида сети: RTOpen, RTFree, RTWi-Fi. В сети «RTOpen» любой желающий, после несложной регистрации в едином личном кабинете может подключить услугу с помощью выданного логина/пароля. Подключившись к сети «RTFree», абонент получает бесплатный доступ к двум тысячам интернет-ресурсам, список которых утвержден Минкомсвязью России. В данный перечень включены в том числе портал госуслуг и сайты с законодательными актами. Сеть «RTWi-Fi» дает возможность пользователям всего за 45 рублей в месяц или 1,5 рубля в сутки получить безлимитный доступ в Интернет при наличии положительного баланса на лицевом счете абонента.

Более подробную информацию об услуге можно узнать на сайте http://mordoviya.rt.ru/homeinternet/wifi в разделе «Wi-Fi в сельской местности». Техническая поддержка клиентов осуществляется по единому бесплатному номеру 8 800 301 00 35.



