Алексей Батраков: «Балет «Пламенное сердце» увидят в Саранске и венгерском городе Шопрон»

На прошлой неделе из творческой поездки в Европу вернулся главный балетмейстер Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева Алексей Батраков. В течение восьми дней, с 14 по 21 января, он обучал актёрскому мастерству и пластической выразительности в хореографии балетную труппу Театра имени Петёфи венгерского города Шопрон. Поездка состоялась по приглашению главного режиссёра и директора Шопронского театра Андраша Патаки на основе договора о совместном сотрудничестве между театрами, заключённого осенью 2015 года. Журналисты «ВС» попросили Алексея Батракова поделиться впечатлениями от поездки и рассказать о перспективах дальнейшего сотрудничества венгерского и мордовского театров.

Шопрон - небольшой город, расположенный у самой австрийской границы, лежащий в кольце хвойных лесов и славящийся добрыми винами. Этот венгерский город, в котором живет чуть больше 60 тысяч человек, богат памятниками архитектуры (первое упоминание о нем зафиксировано в 1153 году) и за это даже удостоился премии «Европа Ностра». Город как будто сошел со средневековой картинки - двухэтажные домики с черепичными крышами, башни, костелы, мощеные улицы плюс свободолюбивый дух местных жителей, гордящихся своей историей. В августе 1989 года на австро-венгерской границе рядом с Шопроном состоялся так называемый Европейский пикник, когда на три часа была открыта граница между странами, чем воспользовались граждане ГДР, уехавшие на Запад. Шопронский пикник стал одним из символов падения железного занавеса. Будучи музеем под открытым небом, Шопрон сам содержит внутри своих зданий много интересных музеев и целый ряд художественных галерей. Знаменитый композитор Ференц Лист, кстати, родился неподалёку от Шопрона.

Театр в этом городе тоже расположен в историческом здании и одновременно является домом для музыкальной, балетной и драматической трупп. Здесь есть все: и балет, и оперетта, и мюзикл, и драма. Балетная труппа театра имени Петёфи совсем молодая, ей всего пять лет, но, как утверждает Алексей Батраков, очень перспективная.

- Это моя вторая поездка в Шопрон. Я видел труппу 1,5 года назад в нашу ознакомительную поездку в Венгрию. Видел артистов на сцене в различных постановках, но не работал с ними. Сейчас, поработав с коллективом, я понял, что они могут в десять раз больше, чем было представлено на сцене. Я дал им очень сложный материал и был поражен подготовкой артистов шопронского театра. Они владеют и классическим, и современным танцем одинаково хорошо. Мастер-класс, который предложил артистам венгерского театра, я разрабатывал очень долго, основываясь на системе Станиславского и биомеханике Мейерхольда, многих других составляющих современного и классического танца. Я много смотрел, изучал, посещал различные мастер-классы - синтезировал весь свой опыт: получился мой курс развития актерского мастерства в хореографии. 8 дней мы занимались по 6 часов в день. Конечно, было тяжело и артистам, и мне. Но наша работа вылилась в полномасштабную постановку. «Пламенное сердце» (Легенда о Данко) по «Старухе Изергиль» Максима Горького - одноактный балет, премьера которого в Шопроне состоится в сентябре - октябре. Я еще раз поеду к ним, теперь уже работать непосредственно над постановкой, выставлять свет, решать, какие будут костюмы и т.д. Труппа шопронского балета тем временем будет работать над еще двумя одноактными балетами. Ставят их другие хореографы - балетмейстер театра Отто Демчак и хореограф из Чехии.

У них в театре очень развита система приглашенных артистов. И артистов драмы, и артистов балета приглашают на постановки из разных городов и стран: Словакии, Румынии, Чехии. Из России артистов у них еще не было, возможно, первыми станут артисты нашего театра. У нас есть такая задумка. Но сотрудничество с венгерским театром только началось, все зависит от того, какое развитие оно получит. Сейчас мы с венгерской стороной обсуждаем вопрос о совместной постановке на 2018 год, отбираем материал, который был бы интересен обеим сторонам. Результат будет известен в середине марта.

Балет «Пламенное сердце» будет идти и на сцене нашего театра. Премьера состоится в Саранске в мае. Мы планируем ее на закрытие сезона. Также в планах - приглашение хореографа из театра имени Петёфи Отто Демчака. Мы хотим, чтобы он здесь с нашими артистами поставил свой одноактный балет «Скифские игры». Будет интересно устроить вечер одноактных балетов с артистами двух театров.

Балетная труппа в Шопроне небольшая, но коллектив развивается семимильными шагами. Больше всего меня поразили работоспособность, выносливость артистов. Отработав 36 спектаклей (целый месяц показывали «Щелкунчика»), они на 100 процентов отработали мастер-класс. Работали до изнеможения, но никто не жаловался. Мы с артистами общались на английском, и у меня был переводчик, который помогал с художественным переводом. Когда нужно было донести до артистов внутренние переживания героя, я обращался к нему.

Когда расставался с венгерской труппой, видно было, что ребята огорчены. Мы душевно с ними поработали. Это приятно, ради этого стоит из себя выжимать все, что можешь. Оказалось, что венгерские артисты очень благодарные ученики. Они ловят все, что им говоришь, показываешь. Все время спрашивают, пытаются понять, повторить - им все интересно, у них горят глаза.

Мне очень нравится Венгрия. Она отличается от остальной Европы, на мой взгляд, своей домашностью. Это небольшая, но очень уютная страна. А город Шопрон - это драгоценная старинная шкатулочка, в которой живут такие гордые господа шопронцы… Чтобы прижиться здесь, приезжим надо очень сильно постараться, не каждого здесь примут. Городок расположен в 60 км от Вены, в шести километрах граница с Австрией. Конечно, некий пафос ощущается, но город очень душевный. Принимали меня очень хорошо. Несмотря на большую занятость в театре, каждый вечер меня куда-то вели, что-то показывали, рассказывали. А посмотреть там есть на что: множество музеев, исторических мест, памятников архитектуры.

Мигрантов в Шопроне не видно и не слышно. Даже разговор о них ни разу не заходил, видимо, они есть еще не во всех европейских городах. Никакого негатива как гражданин России я там не ощутил. Мне кажется, никого особо не волновало, откуда я приехал. Там мало интересуются политикой. Люди живут своей жизнью, их интересуют внутренние дела. Они не богаты, как австрийцы, но очень гостеприимны. Живут свободно, спокойно. Конечно, у них тоже есть проблемы, им тоже не хватает денег на жизнь, по их меркам, тоже не устраивают зарплаты. Но что касается театра, культуры, там происходят серьезные изменения. С этого года директор театра будет отвечать за весь департамент культуры города. Он теперь директор-министр. Первое, что сделал Андраш Патаки на новом посту, - сократил штат чиновников, взял большую часть работы на себя и прибавил зарплату артистам. Андрашу 41 год, город возлагает на него большие надежды. Мы надеемся, что и наши двусторонние отношения получат дальнейшее развитие.

Поездка получилась очень интересной. Всегда полезно посмотреть, чем живут, чем дышат другие театры, тем более в стране, о которой мы знаем немного. Думаю, зрителям будет интересно увидеть плоды нашего сотрудничества с венгерским театром. И надеюсь, это случится уже в нынешнем театральном сезоне.

Галина БАЛАШОВА

