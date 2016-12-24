Право на недвижимость и сведения о нем с 1 января подтверждаются выпиской из ЕГРН

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Согласно новым правилам, установленным Законом № 218-ФЗ свидетельство о праве собственности не выдается. Кадастровый учет, государственная регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из ЕГРН, а государственная регистрация договора или иной сделки - специальной регистрационной надписью на документе, выражающем содержание сделки.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия  

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