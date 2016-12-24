Право на недвижимость и сведения о нем с 1 января подтверждаются выпиской из ЕГРН

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Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Согласно новым правилам, установленным Законом № 218-ФЗ свидетельство о праве собственности не выдается. Кадастровый учет, государственная регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из ЕГРН, а государственная регистрация договора или иной сделки - специальной регистрационной надписью на документе, выражающем содержание сделки.
Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...