26 журналистов Мордовии принимают участие в конкурсе ОНФ Фонда «Правда и справедливость»

Старая новая «мэрская суббота»
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В III-м Всероссийском конкурсе ОНФ Фонда «Правда и справедливость» принимают участие 26 журналистов из Республики Мордовия. Их работы рассматриваются в жанрах журналистского расследования и репортажа по темам борьбы с коррупцией и расточительством в области государственного и муниципального заказа, доступности и качества здравоохранения, проблем в сфере ЖКХ, образования, проблем экологии и варварской вырубки лесов.
В этом году выделены в отдельные категории темы доступной среды, качества и безопасности дорог, а также проблемы ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Конкурс Фонда призван привлечь общественное внимание к антикоррупционной тематике, к реализации «майских указов» и поручений президента в регионах страны, к варварской вырубке лесов, а также повысить общественный статус независимой региональной журналистики.
Имена лауреатов Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость» будут объявлены весной 2017 года. Лауреаты конкурса, помимо денежной премии в размере 300 тысяч рублей, получают приглашение стать участниками Медиафорума ОНФ — крупнейшей дискуссионной и образовательной площадки региональной журналистики в России.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:
Анютина Людмила Анатольевна
Алямкина Юлия Сергеевна
Васькин АльфридМухаррямович
Видяева Анастасия Васильевна
Докина Ирина Борисовна
Еремин Олег Васильевич
Еремкина Марина Николаевна
Ерочкин Валентин Егорович
Злобина Ирина Сергеевна
Зотикова Валентина Васильевна
Индриков Алексей Алексеевич
Киреева Ольга Андреевна
Кусерова Людмила Александрова
Литвинова Юлия Сергеевна
Мазина Ирина Анатольевна
Мельникова Людмила Николаевна
Никитина Татьяна Алексеевна
Першина Наталья Николаевна
Пиняев Валентин Иванович
Родионова Светлана Петровна
Рузманова Оксана Анатольевна
Румянцева Татьяна Степановна
Сильвестрова Наталья Васильевна
Спиридонова Екатерина Николаевна
Суралеева Екатерина Сергеевна
Феськов Иван Геннадьевич
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