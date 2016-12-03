Мордовия наращивает темпы работ по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года

На сколько вырастут тарифы на жилищные услуги?
На состоявшейся во вторник 29 ноября сессии саранского горсовета народные избранники рассмотрели сразу несколько «денежных» вопросов....
На состоявшейся во вторник 29 ноября сессии саранского горсовета народные избранники рассмотрели сразу несколько «денежных» вопросов....
В последнее время в новостях часто можно услышать о взрывах бытового газа в том или ином городе России. Зачастую к беде ведет людская...
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей
На минувшей неделе в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом рассматривали сложившуюся ситуацию с распространением на...
29 ноября в Доме Республики состоялось ежегодное чествование многодетных матерей Мордовии. По сложившейся традиции многодетных мам со всей...