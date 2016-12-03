Мордовия наращивает темпы работ по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года

На прошедшей неделе Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. В режиме видеоконференции мероприятие провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Говоря о выполнении программ городов-организаторов первенства, Виталий Мутко поручил губернаторам взять эти вопросы под жесткий личный контроль. Отдельно даже в условиях ограниченности финансовых ресурсов он отметил эффективную работу Главы РМ Владимира Волкова. Мордовия сейчас продолжает наращивать темпы работ по всем направлениям. В частности, степень готовности стадиона «Мордовия-Арена» составляет около 63 процентов. Также заметно активизировалось строительство пассажирского терминала аэропорта, гостиниц, дорог и прочих объектов.

На прошедшем затем республиканском совещании, посвященном подготовке к ЧМ-2018, руководитель Мордовии подчеркнул, что времени остается все меньше. Почти все объекты мундиаля необходимо построить до конца 2017 года, потому все вовлеченные в реализацию программы службы и организации должны трудиться с максимальной отдачей. В связи с этим были рассмотрены вопросы строительства тренировочных площадок и футбольных полей, обеспечения требований безопасности на объектах чемпионата.

Особое внимание было уделено благоустройству городских территорий. По мнению Главы, каждому жителю региона нужно дать возможность почувствовать свою сопричастность к грядущему спортивному празднику. «Это могут быть самые разнообразные мероприятия - уборка мусора, озеленение улиц, парков и скверов. Участвуя в таких акциях, любой гражданин сможет внести лепту в общее дело, оставить добрый след в памяти потомков», - заметил Владимир Волков.