6 и 7 января 2017 года движение транспорта и парковка будут ограничены возле храмов Саранска

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в Саранске 6 и 7 января, в период проведения торжественного богослужения по случаю Рождества Христова в храмах и церквях города, ограничивается движение и исключается парковка всех видов транспорта с 7 часов 6 января до 2 часов 7 января 2017 года. Ограничения затронут следующие улицы:

- улицы Большевистскую и Демократическую на участках от ул. Коммунистической до ул. Советской;

- ул. Красноармейскую от ул. Саранской до ул. Советской;

- ул. М. Расковой от ул. Ульянова до ул. Попова.

Исключение составят спецмашины.

С 7 часов 6 января до 2 часов 7 января 2017 года исключается парковка всех видов транспорта по следующим адресам:

- ул. Советская (в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова);

- ул. Большевистская (в районе здания Мордовский РФ АО «Россельхозбанк»);

- ул. Советская (в районе ТЦ «РИО»);

- на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коваленко);

- территория, прилегающая к Никольскому храму (по ул. Волгоградской).

С 7 часов до 21 часа 7 января 2017 года запрещается парковка по ул. Советской (в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова), ул. Большевистской в районе здания Мордовский РФ АО «Россельхозбанк») и ул. Советской (в районе ТЦ «РИО»).