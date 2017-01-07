6 и 7 января 2017 года движение транспорта и парковка будут ограничены возле храмов Саранска

Паровоз под откос
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день...
Министр здравоохранения России оценила перспективы развития медицины в нашей республике
Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей продолжают свои победные традиции. На этот раз отличился юный ученый Алексей Шишкин,...
В последнее время в новостях часто можно услышать о взрывах бытового газа в том или ином городе России. Зачастую к беде ведет людская...
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
Трехэтажное кирпичное здание, покрашенное в жизнерадостные цвета, с большими окнами - именно так выглядят современные детские сады. В последнее...
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
29 ноября в Доме Республики состоялось ежегодное чествование многодетных матерей Мордовии. По сложившейся традиции многодетных мам со всей...