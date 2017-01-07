6 и 7 января 2017 года движение транспорта и парковка будут ограничены возле храмов Саранска

Наш город

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в Саранске 6 и 7 января, в период проведения торжественного богослужения по случаю Рождества Христова в храмах и церквях города, ограничивается движение и исключается парковка всех видов транспорта с 7 часов 6 января до 2 часов 7 января 2017 года. Ограничения затронут следующие улицы:
- улицы Большевистскую и Демократическую на участках от ул. Коммунистической до ул. Советской;
- ул. Красноармейскую от ул. Саранской до ул. Советской;
- ул. М. Расковой от ул. Ульянова до ул. Попова.
Исключение составят спецмашины.
С 7 часов 6 января до 2 часов 7 января 2017 года исключается парковка всех видов транспорта по следующим адресам:
- ул. Советская (в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова); 
- ул. Большевистская (в районе здания Мордовский РФ АО «Россельхозбанк»);
- ул. Советская (в районе ТЦ «РИО»); 
- на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коваленко);
- территория, прилегающая к Никольскому храму (по ул. Волгоградской).
С 7 часов до 21 часа 7 января 2017 года запрещается парковка по ул. Советской (в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова), ул. Большевистской в районе здания Мордовский РФ АО «Россельхозбанк») и ул. Советской (в районе ТЦ «РИО»).

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