В Саранске состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации

В минувший четверг в Администрации городского округа Саранск состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации в столице Мордовии. В мероприятии приняли участие представители систем образования, здравоохранения и социальных учреждений. С вступительным словом выступила Заместитель Председателя комиссии - заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента по социальной политике Жанна Пичугина.

Далее собравшиеся обсудили необходимые мероприятия для повышения миграционной привлекательности городского округа Саранск. В результате чего было принято решение проводить работу по возвращению в регион тех, кто когда-то уехал из него, а также по формированию банка вакансий для привлечения лиц, проживающих в других регионах России, для переезда и трудоустройства в Мордовии.

В рамках обсуждения важности проведения информационных кампаний, направленных на пропаганду семейных ценностей и межэтнической толерантности, было принято решение об усилении информационной пропаганды межэтнического согласия. Кроме того, планируется проведение мониторинга межэтнической и межконфессиональной ситуаций в городском округе Саранск.

Межведомственная комиссия рассмотрела также тему профессионального выбора выпускников как фактора демографической стабильности городского округа Саранск. Было принято решение о развитии системы профориентационной работы по привлечению выпускников образовательных учреждений в учебные организации высшего и среднего профессионального образования. Комиссия также решила выступить с инициативой о внесении изменения в закон о квотировании рабочих мест для школьников и выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Члены комиссии проанализировали результаты работы в уходящем 2016 году и утвердили план проведения заседаний комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации в городском округе Саранск на 2017 год.