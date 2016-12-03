В Саранске обсудили обеспечение порядка и безопасности граждан в местах с массовым пребыванием горожан

В Администрации Саранска прошел семинар-совещание по вопросам обеспечения правопорядка, личной и имущественной безопасности граждан в местах с массовым пребыванием граждан. В мероприятии приняли участие руководители предприятий потребительского рынка городского округа Саранск, представители правоохранительных органов, министерств и ведомств, Администрации городского округа Саранск. Заседание вела заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина.

Ответственные лица Министерства внутренних дел Мордовии рассказали о необходимости оборудования камерами видеонаблюдения дворовых территорий жилых домов и крупных торговых объектов, а также об использовании систем видеонаблюдения в раскрытии и расследовании преступлений. Отдельное внимание было уделено использованию камер наружного наблюдения в местах с массовым пребыванием граждан в служебной деятельности Госавтоинспекции.

Заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия полковник Григорий Беськаев рассказал о профилактике преступлений, касающихся сбыта поддельных денежных купюр. Были затронуты темы предотвращения нарушений общественного порядка на почве национальной и расовой розни, а также взаимодействия органов внутренних дел с населением в целях предупреждения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.