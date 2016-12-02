«Это провокация!»

В Ленинском суде столицы Мордовии началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления Федеральной миграционной службы по РМ 46-летнего Андрея Пискунова. Он обвиняется в получении взятки в 20 тысяч рублей через посредника за решение миграционного вопроса гражданина Азербайджана.

Еще до начала заседания в зале суда присутствовали только журналисты из республиканских средств массовой информации. Андрей Пискунов со своим адвокатом и немногочисленной группой поддержки дожидались процесса в коридоре. Очевидно, особого желания видеть пишущую и снимающую братию у бывшего заместителя начальника УФМС по РМ не было. О чем он и его адвокат заявили, едва начался суд. Защитник Пискунова просил суд удалить журналистов из зала и мотивировал это тем, что, мол, представители СМИ заранее не предупредили о том, что будут присутствовать на процессе, и не подготовили письменного ходатайства. Пискунов поддержал защитника. Вероятно, адвокат был не в курсе, что подобное ходатайство можно заявить устно и в самом процессе, что и было сделано. Прокурор возражать против присутствия прессы не стал. Суд также не нашел оснований удалять журналистов из зала, поскольку процесс носит открытый характер.

- Подсудимый, назовите свои данные, - просит судья.

- Родился 21 июня 1970 года. Проживаю в Саранске по улице Мордовской, зарегистрирован в Кочкуровском районе. Образование высшее, женат, несовершеннолетних детей не имею - все взрослые. На сегодняшний день не работаю, пенсионер органов внутренних дел. Уволен из органов по состоянию здоровья, инвалидности не имею. Ранее не судим.

Суд предоставил слово гособвинителю, представителю прокуратуры Василию Филипичеву. По озвученной им информации, 3 октября 2010 года полковник Пискунов был назначен на должность заместителя начальника УФМС РФ по РМ. Приказом руководства ФМС России в декабре 2015 года на него были временно возложены обязанности начальника республиканского управления.

В начале декабря прошлого года гражданин Азербайджана Джафаров обратился к своей знакомой Наталье Мудровой. Дама занимала в УФМС должность специалиста-эксперта отдела по вопросам трудовой миграции, беженцев и вынужденных переселенцев. Джафаров просил ее помочь соотечественнику Керимову. В беседе тет-а-тет Джафаров просил знакомую принять у него документы для включения Керимова в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Джафаров знал, что участники этой программы имеют право на временное проживание вне квот вида на жительство, а также приобретение гражданства России в упрощенном порядке. Для того чтобы земляк попал в программу, Джафаров передал сотруднице миграционной службы 20 тысяч рублей. Деньги предназначались для передачи взятки руководителю, от которого зависело положительное решение вопроса по приему документов.

7 декабря о поступившей просьбе Наталья Мудрова рассказала Андрею Пискунову и добавила, что за решение вопроса азербайджанцы готовы заплатить. Исполнявший обязанности начальника Пискунов согласился помочь. Он просил передать Керимову, чтобы тот явился в Управление миграционной службы 9 декабря для подачи заявления и документов. После разговора с руководителем сотрудница миграционной службы решила сообщить о готовящемся коррупционном преступлении в УФСБ по РМ. В дальнейшем действия Мудровой контролировали оперативники спецслужбы.

Утром в назначенный день Мудрова зашла в служебный кабинет к Пискунову и сообщила о том, что Керимов явился в управление, принес документы, и передала начальнику взятку - 20 тысяч рублей. В тот же день Пискунов дал устное указание одной из подчиненных о приеме документов от Керимова и включении его в список участников Государственной программы.

- Подсудимый, встаньте. Вам обвинение понятно? - спрашивает судья.

- Конечно.

- Вину признаете?

- Нет.

- Желаете ли выразить свое отношение к предъявленному обвинению?

- Желаю.

- Только коротко, - вполголоса дает указание подзащитному адвокат.

- Ваша честь, никакого согласия госпоже Мудровой на получение взятки мною дано не было. К тому же ни с Джафаровым, ни с Керимовым я никогда не был знаком. В обвинительном заключении указано, что я дал свое согласие на получение взятки. Это провокация! Тому, что я дал свое согласие на взятку, нет ни одного доказательного подтверждения. Более подобные показания я дам в конце судебного следствия.

Суд был готов к исследованию доказательств по делу, но прокурор Василий Филипичев, просил отложить заседание для того, чтобы вызвать в суд и заслушать свидетелей по делу. На следующем заседании планируется допросить пятерых фигурантов дела, в том числе Джафарова и Керимова.