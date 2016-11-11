В Мордовии рассмотрели перспективы взаимодействия регионального Управления Росреестра, филиала Кадастровой палаты и МФЦ

25 ноября 2016 года в Саранске, на базе филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия, состоялось производственное совещание по теме «Итоги деятельности и перспективы развития сети МФЦ в Республике Мордовия в сфере оказания государственных услуг Росреестра».

В мероприятии приняли участие руководители регионального Управления Росреестра, филиала Кадастровой палаты, Министерства экономики республики, представители многофункциональных центров.

Открывая совещание, директор филиала Кадастровой палаты Александр Пыков отметил, что во всех муниципальных районах республики офисы филиала прекратили свою деятельность, а полномочия по предоставлению государственных услуг Росреестра переданы в МФЦ. Этому предшествовала большая подготовительная работа по обучению кадров профессиональным навыкам. Он также выразил готовность и впредь оказывать практическую помощь работникам многофункциональных центров с выездом специалистов на места либо на базе филиала.

Передача функций по приему и выдаче документов в МФЦ проводится в целях достижения целевых показателей «дорожной карты», утвержденной Правительством РФ. Она призвана оптимизировать процедуры государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимого имущества. Показатели оказания услуг в МФЦ стабильно растут. В офисах многофункциональных центров жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав и сделок с ним или государственного кадастра недвижимости.

На совещании была подробно проанализирована деятельность многофункциональных центров в текущем году, обсуждены дальнейшие перспективы и ключевые направления развития сети МФЦ в Республике Мордовия, а также рассмотрены особенности взаимодействия регионального Управления Росреестра, филиала Кадастровой палаты и многофункциональных центров в 2017 году.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия







