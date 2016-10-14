Дочь Рифата Манерова выпрыгнула с 26 этажа

Саранская предпринимательница свела счеты с жизнью в Московском отеле

На минувшей неделе в Москве покончила жизнь самоубийством 35-летняя бизнес-леди из Саранска Дания Манерова - дочь бизнесмена Рифата Манерова, расстрелянного киллерами криминальной группировки в 1997 году. По информации сотрудников правоохранительных органов Москвы, Дания Манерова прибыла в столицу по делам бизнеса - женщина занималась розничной торговлей. Жительница Мордовии остановилась в известном гостиничном комплексе «Измайлово», ее номер располагался на 26 этаже. По одной из версий, Манерова планировала провести бизнес-встречу. Но 1 ноября посетители гостиницы стали свидетелями страшной картины, как обитательница высотного отеля выбросилась из окна своего номера. Предпринимательница скончалась от многочисленных травм на месте происшествия. Следователи осмотрели ее апартаменты и обнаружили предсмертную записку, содержимое которой следствием не разглашается.

В некоторых московских СМИ появилась информация, что бизнес-леди из Саранска могла покончить с собой из-за крупных непогашенных кредитов. По базе службы судебных приставов за Манеровой числилось исполнительных производств по невыплаченным долгам как по Саранску, так и по Москве. Могли ли долги сподвигнуть женщину на самоубийство, сейчас выясняет следствие.

Погибшая Дания Манерова была дочерью саранского бизнесмена Рифата Манерова, которого в 1997 году расстреляли киллеры криминальной группировки. В свое время отец Дании активно занимался боксом и достиг неплохих спортивных результатов, чем завоевал уважение среди местной молодежи. Это позволило ему сплотить вокруг себя команду соратников. За довольно короткий промежуток времени этот человек сумел достичь серьезного положения в уличных кругах Саранска.

42-летний Рифат Манеров был убит утром 15 декабря 1997 года. Мужчина в компании своих приятелей подъехал на машине к месту работы - офису фирмы «ВИЗИТ МС», что на ул. Советской, 23. Внутри помещения его уже ожидала засада. Как выяснилось позже, киллеры являлись членами «боевого крыла» крупной «химмашевской» ОПГ, а «заказ» на Манерова поступил к ним от верхушки этой группировки. Как только Рифат отворил дверь, киллеры сразу же открыли огонь. Приятели Манерова поспешили ему на помощь, но дверь офиса была заперта. Попасть внутрь им удалось, только вырвав решетку из окна тросом, привязанным к машине. Однако к тому времени убийцы уже успели скрыться через проделанную в чердаке дыру. Рифат Манеров скончался на месте от 19 огнестрельных ранений. Автомат Калашникова и обойма от пистолета ТТ были обнаружены позже на чердаке. Заметим, что 5 августа 1995 года был убит старший брат Рифата Рашид - его расстреляли во дворе собственного дома.

Сейчас в Верховном суде Мордовии рассматривается уголовное дело в отношении преступной группировки «Химмаш». Одно из преступлений, которое вменяется участникам сообщества, как раз убийство Рифата Манерова. Непосредственно в расстреле обвиняются Сергей Богачев и Сергей Оськин, а приказ на устранение Манерова, как считает следствие, отдал Юрий Шорчев.