Обращение ветеранов войны и Вооруженных сил к юношам, подлежащим призыву на военную службу осенью 2016 года

Уважаемые ребята! Вам выпала высокая честь встать в ряды Вооруженных сил РФ, получить высокое звание защитника нашей Родины.

Воинская служба во все времена на Руси была почетна и уважаема. Так уж сложилась судьба российского народа, что на протяжении веков ему приходилось защищать страну от нападения противников. Героические ратные подвиги навсегда вошли в отечественную историю, наложили отпечаток на всю нашу культурную и духовную жизнь. Русские люди всегда с благодарностью и надеждой смотрели на своих защитников.

Человек всегда в долгу перед своей страной, трудовым коллективом, школой и семьёй - ведь здесь он вырос, учился, трудился и воспитывался. И тот, кто идёт дорогой выполнения своего гражданского и воинского долга, идёт верным нравственным путём.

Вступая в ряды Вооруженных сил РФ, вы делаете важнейший жизненный шаг, о котором никогда не будете жалеть. Ибо воинская служба является той жизненной школой, которая делает из юношей настоящих мужчин. Она воспитывает в человеке такие важные качества, как патриотизм, дисциплинированность, умение принимать правильные решения в любых жизненных ситуациях. Такие качества будут вашей опорой в дальнейшей жизни.

Призываясь в ряды Вооруженных сил РФ в год празднования 71-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., вы должны помнить, что только благодаря мужеству и героизму воинов Красной армии, ваших дедов, была достигнута эта Великая Победа. 108 уроженцев Мордовии стали Героями Советского Союза, 25 - полными кавалерами ордена Славы.

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных сил, обращаемся к вам - будущим защитникам Отечества - с наказом: будьте достойны памяти павших в годы войны, тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Служите честно, добросовестно выполняйте свой воинский долг.

Свято чтите традиции Российской армии, такие как патриотизм, самоотверженность, беззаветное служение Родине.

Будьте достойными сыновьями Мордовии, берегите и приумножайте честь нашей республики и Великой России!

Комитет ветеранов войны и военной службы Республики Мордовия