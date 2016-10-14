Саранского «маньяка» взяли в Подмосковье!

Налетчик, нападавший на женщин в Саранске, которого горожане нарекли маньяком, задержан. Им оказался 8 раз судимый 28-летний уроженец села Трускляй Рузаевского района Яков Парамонов. Мордовские оперативники взяли его в городе Серпухове Московской области. Молодой, да ранний рецидивист подозревается в насильственных действиях сексуального характера и серии нападений на женщин в столице Мордовии. 3 ноября в Октябрьском районном суде налетчику избрали меру пресечения - суд заключил его под стражу на два месяца.

«Тихо, а то убью!»

Суд арестовал Парамонова по одному эпизоду нападения на девушку. 6 октября 24-летняя бухгалтер одного из саранских предприятий поздно возвращалась домой. Однако не стала беспокоить мужа просьбой ее встретить. На часах было 23.30, когда жительница Химмаша почувствовала, что за ней кто-то идет. По словам девушки, от перекрестка проспект 70 лет Октября - улица Косарева за ней увязался какой-то мужчина. Сначала она не придавала этому значения и даже не оборачивалась. Однако незнакомец продолжал ее преследовать. Когда она почти дошла до своего дома, налетчик схватил ее сзади за шею и потащил в кусты. Там он пригрозил жертве расправой: «Тихо, тихо, а то убью!» - прошипел незнакомец. - «Снимай золото, быстро!». Украшений на девушке было немало: несколько колец, цепочка с кулоном и браслет. Перепуганная до смерти бухгалтер вынуждена была отдать ценности. Ни телефон, ни деньги налетчика не заинтересовали.

После того как грабитель сложил золото в карман, он стал требовать еще удовлетворить его сексуальные фантазии. Жертва стала плакать и кричать. Налетчик сжалился и потребовал удовлетворить его руками. Девушка подчинилась, а через некоторое время, когда охальник потерял бдительность, оттолкнула его от себя ногами. Налетчик решил ретироваться. Нападение произошло возле дома 116 по проспекту 70 лет Октября. Девушка зашла домой, а затем обратилась в полицию с заявлением о грабеже и половом преступлении. Причиненный материальный ущерб от грабежа она оценила в 85 тысяч рублей. Тогда же по описаниям потерпевшей был составлен фоторобот подозреваемого.

Шумиха спугнула уголовника

После этого случая в социальных сетях поднялась настоящая истерия: «В Саранске орудует маньяк, который насилует и грабит девушек!» - гласили многочисленные посты. Каждый день горожане рассказывали о нападениях на женщин, то в центральной части города, то на Светотехстрое, то на старом Химмаше. Дошло до того, что некоторые жители Саранска стали писать, что они стали чуть ли не очевидцами того, как маньяк изнасиловал и убил очередную жертву. Масла в огонь подлила опубликованная ориентировка на мужчину, подозреваемого в нескольких изнасилованиях, совершенных в разных районах города. При этом ни одна из жертв сексуально озабоченного грабителя официально так и не обратилась в полицию. Правоохранители заверили горожан, что серийных изнасилований в городе не было, но с начала года нераскрытыми остаются пять нападений на женщин в Саранске. Все они были ограблены без сопутствующих сексуальных эксцессов.

Шумиха, прокатившаяся по городу, спугнула налетчика. Едва подозреваемый в нападениях Яков Парамонов увидел в средствах массовой информации свой фоторобот, тут же решил, что из города нужно валить, и желательно побыстрее и подальше. Спустя неделю после нападения на девушку на проспекте 70 лет Октября Парамонов собрал сумку и уехал в Подмосковье. В Серпухове у Якова живут родственники жены, у них он и остановился. Даже успел устроиться на работу и выслал аванс жене. Она приехала к мужу позже.

Тем временем полицейские и следователи СКР по Мордовии активно искали налетчика, проверяя каждую зацепку. Вычислить грабителя с помощью мобильного не удавалось. В момент нападения злодей был без телефона. Как позже выяснят оперативники, мобильник у Парамонова за несколько дней до нападения сломался, а потому он оставил его дома. Надо сказать, что до отъезда из Саранска Яков проживал вместе с супругой в одном из домов по улице Севастопольской. В день криминальной операции Яков сказал жене, что пойдет прогуляться. Как оказалось, прогулка заключалась в выслеживании жертвы для нападения.

8 судимостей за кражи, грабежи, разбои

Яков Парамонов вырос в селе Трускляй Рузаевского района в многодетной семье. Родительница, по словам односельчан, любила выпить и мало заботилась о сыне. Парень воспитывался в интернате и уже с подросткового возраста имел проблемы с законом. В местах не столь отдаленных он был своим человеком - по информации правоохранительных органов Парамонов имеет 8 судимостей за кражи и покушение на них, грабежи, побои. К уголовной ответственности парень привлекался с 15 лет. Общий срок его тюремного «стажа», несмотря на возраст парня, уже составляет около 8 лет! Судя по фотографиям на его странице в социальной сети, Парамонов даже гордился тем, что сидел на зоне, многочисленные фото из тюрьмы могут свидетельствовать об этом с определенностью.

Последний свой срок уроженец Рузаевского района отбывал за разбойное нападение. Освободился Яков только 12 февраля этого года. Во время последней «командировки» парень успел познакомиться с жительницей Саранска 36-летней Натальей. Сначала дама активно общалась с уголовником, а потом и вовсе оформила с ним официальный брак. Сразу после отсидки Парамонов приехал к законной супруге в Саранск. По словам сотрудников правоохранительных органов, жена Якова числится безработной, а вот ее муж, оказавшись на воле, пытался устроиться на работу. Но небольшая зарплата его не устраивала, и он увольнялся. Так, некоторое время Парамонов проработал обрубщиком на мясокомбинате, затем устроился на стройку. Но, очевидно, решил, что зарабатывать на жизнь нападениями на женщин намного проще. У своих жертв Парамонов забирал в основном золотые украшения. Затем он сдавал добычу в ломбарды. На эти средства, судя по всему, Яков жил сам и содержал семью.

Задержание стало для Парамонова полной неожиданностью

То, как вышли на Парамонова, полицейские уклончиво объясняют активной отработкой всех ранее судимых. Не исключено, что вычислили подозреваемого в серии грабежей по золоту, которое он сдавал в ломбарды города. Всем известно, что практически в каждом ломбарде сейчас установлены камеры видеонаблюдения, к тому же у всех, кто сдает золото, сотрудники требуют предъявить паспорт. Имя и фамилия подозреваемого в грабеже и половом преступлении на проспекте 70 лет Октября стали известны оперативникам в конце октября. Через некоторое время полицейские выяснили, что Парамонов скрывается в Серпухове у родственников жены. 2 ноября сотрудники уголовного розыска МВД по РМ выехали в Подмосковье.

Задержание стало для Парамонова полной неожиданностью. Яков никак не подозревал, что полицейские смогут на него так быстро выйти в Подмосковье. Оперативники прибыли в квартиру родственников жены Парамонова ранним утром. В жилище все спали. Уроженца Рузаевского района разбудили, надели на него наручники и конвоировали в Саранск. Операция по задержанию прошла быстро, профессионально и без лишнего шума.

Официально давать показания Яков отказывается, воспользовавшись конституционным правом. При этом в неофициальной беседе Парамонов якобы готов признаться в грабежах, но категорически отрицает половые преступления. Уголовник со стажем не понаслышке знает о нелегкой жизни тех, кто приезжает на зону по статьям за половые преступления.

Парамонова проверят на причастность к серии грабежей и половым преступлениям

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством» и «Грабеж», - сообщил руководитель Октябрьского межрайонного следственного отдела СКР по РМ Александр Митрошкин. - Расследование уголовного дела продолжается. По делу назначены экспертизы: судебно-медицинская, психиатрическая, биологическая. Устанавливается также причастность задержанного к серии грабежей, совершенных в Саранске в период с июня по октябрь текущего года. Напомним, тогда от действий неизвестного пострадали пять потерпевших. Предметом преступного посягательства становились золотые украшения».

По предварительной версии, Парамонов может быть причастен к пяти нападениям на женщин, у которых были похищены золотые украшения на сумму около 50 тысяч рублей. Известно, что некоторые нападения на женщин фигурируют по Ленинскому району Саранска. Имели ли место другие половые преступления, предстоит выяснить правоохранительным органам.

3 ноября Якова Парамонова доставили в Октябрьский районный суд для избрания ему меры пресечения. Из характеристик, представленных в суде следователем, личность подозреваемого очерчивается отрицательно - неоднократно судим, злоупотребляет спиртным, после совершения преступления пытался скрыться от правосудия, выехав из Мордовии в Московскую область. Сам Парамонов заявил, что скрываться не собирался, а в Серпухов поехал исключительно на заработки. Следователь заявил ходатайство о взятии Якова под стражу, поскольку тот может скрыться от следствия и суда, оказывать давление на фигурантов дела, оставаясь на свободе. Суд удовлетворил ходатайство и арестовал Парамонова.

Сотрудники республиканского МВД обращаются к жителям Мордовии: если вы пострадали от действий данного человека (на фото), просьба сообщить в полицию по телефонам: 47-77-71 или 102.

Не сотвори себе маньяка

Удивительно, но даже с поимкой подозреваемого в серии грабежей и полового преступления некоторые жители Саранска продолжают не верить в то, что поймали именно того, кого горожане называли «маньяком».

- Я не знаю, кого поймали в этот раз, - пишет в социальной сети одна из горожанок. - Я знаю, что в нашем городе есть маньяк, которого ищут уже 3 года, и приглашали людей в полицию именно по нему. Знайте, не обо всех событиях рассказывают СМИ.

Поистине в людях неистребима вера в маньяков. Видимо, жить без них уж совсем скучно. Некоторые, правда, пытаются прояснить ситуацию и призвать особо впечатлительных не поднимать маньячную истерию на ровном месте.

- Что за чушь про маньяка, которого ищут три года. Мне, как человеку, который изначально с интересом следил за происходящим, потому что находился в другом городе в командировке и просто волновался за то, что жена здесь без меня, все понятно, - пишет другой пользователь. - Некоторые самые умные усиленно искали маньяка. Хотя сразу официально органы заявляли, что маньяка нет. Есть серия грабежей, а серии изнасилований и убийств, которые типа пачками происходили то на остановках города, то у медучилища, навыдумывали всякие полоумные для привлечения внимания к своей персоне. Спасибо полиции за то, что человек задержан! У него 8 судимостей, и только в этом году он вышел. Вот туда ему и обратно дорога. Хоть он и не насильник, пусть там ему сокамерники прием устроят, как всем, кто за такие дела попадает туда.

Алексей НИКОЛАЕВ

