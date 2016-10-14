"Победа Трампа свидетельствует о разочаровании избирателей политикой Барака Обамы, считает глава Фонда развития гражданского общества К

По мнению эксперта, определенные ошибки в ходе предвыборной кампании, особенно в последние дни, допустил штаб Хиллари Клинтон. "Ошибка штаба - снижение напора на последней неделе, постоянные хватания за руку ( Х.Клинтон) на банальном вранье, в частности об уничтоженном сервере", - подчеркнул К.Костин.

По его мнению, определенную роль в неудаче демократов на выборах и их кандидата Х.Клинтон сыграл фактор здоровья. "Культ здоровья для американцев очень значимый", - подчеркнул он.

При этом К.Костин полагает, что одной из причин поражения демократов явились неприемлемые для большинства американцев их предложения по налогам. "Американцы были готовы бы смириться с увеличением налогов Обамы. При этом многие снизили на порядок свой уровень жизни. Но никто не хочет мириться с тем, что деньги пошли не на помощь бедным, а на помощь ленивым", - сказал эксперт.

К. Костин считает, что Д. Трамп будет отстаивать интересы США, при этом снизит бюджетные траты на "экспорт демократии". "Подождем формирования администрации Трампа, Воодушевление российских парламентариев, аплодисментами, встретивших новость о его победе понять сложно, Трамп - президент США и будет действовать в интересах своей страны", - подчеркнул собеседник агентства.

К.Костин назвал два повода для сдержанного оптимизма в связи с победой Д. Трампа. "Первый - при президентах-республиканцах российско-американские отношения всегда лучше и предсказуемее. Второй - Трамп, как приверженец реальной политики, точно будет против бюджетных трат на выполнение миссии мирового гегемона, экспорта демократии, цветные революции", - полагает эксперт.

Как политтехнолог К.Костин полагает, что Д.Трамп одержал победу потому, что в США в последние годы наблюдалась усталость от сложившейся политической системы, потому, что "политическое меню", которое элиты предлагают простым гражданам, перестало их устраивать.

"Трамп самый нестандартный, антисистемный кандидат в новейшей истории США. И массовое голосование за Трампа показывает, что собственные доходы, налоги, рациональное использование бюджета, проблемы безопасности, интересуют большинство американцев гораздо больше, чем права сексменьшинств, мигрантов, поддержка "цветных революций", - отметил эксперт.



