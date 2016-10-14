Более 7 тонн бумаги сэкономили абоненты «Ростелекома» в Республике Мордовия, выбрав электронный счет

Более 7 тонн офисной бумаги с начала 2016 года сэкономили абоненты «Ростелекома» в Республике Мордовия, выбрав электронную доставку счета за услуги связи. Таким способом доставки пользуются более 145 тысяч абонентов в регионе, из них 128 тыс. получают платежный документ через Единый личный кабинет (ЕЛК) https://lk.rt.ru/, остальные – по электронной почте.

«В среднем более 3 000 абонентов ежемесячно переходят на электронное взаимодействие с компанией. С ростом повсеместной доступности ресурсов сети Интернет наблюдается тенденция к увеличению спроса на электронные сервисы доставки счетов, которая со временем будет только набирать обороты. Плюсы электронной доставки очевидны как для клиентов, которые дистанционно могут контролировать состояние лицевых счетов и оплачивать их, так и для компании в плане сокращения затрат на производство бумажных платежных документов», – отметила заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Ольга Мичкасова.

Электронный счет представляет собой файл в формате PDF и имеет тот же вид, что и бумажный. Подписавшись на электронную доставку счета, абонент получает информацию о начислениях значительно раньше момента доставки бумажного счета, тем самым увеличивает период оплаты и выбирает наиболее удобное время для осуществления платежей.

Пользователь может получать и оплачивать не только свой счет за услуги связи, но и счета родственников и знакомых, проживающих в любом регионе страны. Кроме того, абонентам «Ростелекома» с авансовой системой оплаты услуги Интернет в ЕЛК предоставляется возможность настройки сервисов «Автоплатеж» и «Обещанный платеж».

Для абонентов – участников бонусной программы, впервые подключивших электронную доставку счета, начисляется 300 баллов, которые можно обменять на дополнительные опции, услуги и сервисы.

Подписаться на электронную доставку счета пользователи услуг связи «Ростелекома» могут на сайте http://www.gold.volga.rt.ru/sp/, в Едином личном кабинете https://lk.rt.ru/, в центрах продаж и обслуживания клиентов. Подробности можно узнать по телефону 8 800 1000 800.



