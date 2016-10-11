Собственники и квартиросъемщики обязаны заключить договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования

Мы давно привыкли пользоваться газом на собственной кухне. Никаких особых усилий при приготовлении пищи не требуется: включил конфорку - и все! Действительно, у газа много достоинств. Это дешевый вид топлива, горит без остатка, имеет высокую температуру и т.д. Но он требует осторожного обращения и внимания. При его утечке образуется взрывоопасная смесь, которая может привести к трагическим последствиям. И примеров тому, к сожалению, немало. Но предотвратить беду всегда можно.

Постановлением Правительства РФ № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» утверждены правила, обязывающие домовладельцев и квартиросъемщиков иметь договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, имеющей аварийно-диспетчерскую службу.

На сегодняшний день такой специализированной организацией является АО «Саранскмежрайгаз». Данное предприятие выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обладает техническими и технологическими возможностями, профессиональным кадровым составом. Обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является и надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

В правилах четко прописаны порядок и условия заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. В них обозначены права, обязанности и ответственность сторон, а также порядок расчетов по договору. Определены порядок и условия приостановления подачи газа. Отметим, что газораспределительная организация вправе приостановить подачу газа в двух случаях: при отсутствии договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также при отказе от допуска квалифицированных сотрудников газораспределительной организации на свою территорию для проведения работ по техническому обслуживанию газового оборудования.

В целях обеспечения безопасности собственников и нанимателей жилых помещений и их имущества Администрация городского округа Саранск рекомендует своевременно заключать договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также обеспечивать допуск квалифицированных сотрудников газовой службы для проверки газового оборудования в жилых помещениях.

По вопросам, касающимся заключения договоров, можно обращаться по телефонам: 29-36-71 и 29-36-62.