Еще два мордовских предприятия получили право маркировать свою продукцию общереспубликанским брендом
Отныне (и, как минимум, до октября 2019 года) графический знак «Бренд товаров Республики Мордовия» будет красоваться на продукции ООО «Саранский завод лицевого кирпича» и велосипедах, произведенных Федеральным казенным предприятием «Саранский механический завод». Соответствующие заявки одобрили в четверг члены Межведомственной комиссии по присвоению права использования графического знака. Как отметил на заседании вице-премьер - министр торговли и предпринимательства РМ Дмитрий Иванов, этот бренд должен способствовать продвижению мордовских товаров на рынках других регионов и за рубежами России, формировать положительный имидж республики. Не случайно при присвоении права использования графического знака первостепенное внимание уделяется именно качеству выпускаемой продукции, востребованности в стране и за ее пределами.