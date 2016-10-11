«Ростелеком» организовал день открытых дверей для первокурсников института электроники и светотехники Мордовского университета

«Ростелеком» провел день открытых дверей для первокурсников института электроники и светотехники, обучающихся по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Национального Исследовательского Мордовского Государственного Университета имени Н.П. Огарева. Мероприятия такого формата традиционно проводятся компанией для студентов вуза в начале нового учебного года.

Знакомство первокурсников с компанией началось с экскурса в историю становления отрасли связи в музее предприятия. Продолжилось мероприятие посещением третьей линии технической поддержки и участка систем коммутации, где ребята узнали о работе подразделений, увидели, как происходят технологические процессы.

Особое внимание в ходе встречи было уделено выбору будущей профессии студентов. Ребята ознакомились с возможностью старта карьеры в телекоммуникационной компании. Особенно интересной стала для них информация о вакансиях с удобным графиком, позволяющим совмещать работу с учебой.

«Ростелеком» является одним из крупнейших работодателей на территории Республики Мордовия. Мы всегда приветствуем подобные встречи со студентами – потенциальными сотрудниками нашей компании. Компания дает им возможность приобрести бесценный опыт еще на этапе обучения в вузе с перспективой карьерного роста», – отметил заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – технический директор Алексей Русскин.

Предприятие связи сотрудничает с институтом электроники и светотехники главного ВУЗа Мордовии на протяжении 17 лет. На базе института организовано несколько лабораторий с телекоммуникационным оборудованием. Также студенты института проходят производственную и преддипломную практики в различных подразделениях филиала «Ростелекома» в Мордовии. За прошедшие годы выпущено более 600 инженеров связи, треть из которых трудоустроено в региональный филиал компании.



