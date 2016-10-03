РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ТРАВЯНОГО ПОКРЫТИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА СТАДИОНЕ «МОРДОВИЯ АРЕНА» ДОЛЖНЫ НАЧАТЬСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным. На встрече обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных со строительством стадиона «Мордовия Арена» и гостинично-жилого комплекса «Тавла». В совещании приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков и его заместители, курирующие строительство и подготовку к ЧМ-2018.

В настоящее время на стадионе «Мордовия Арена» практически завершены монолитные работы и устройство наружных стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, производится монтаж внутренних инженерных систем, а также основных металлоконструкций, двадцать процентов от основного объема которых (в том числе кровельных) уже поставлено на стадион. Особое внимание Глава республики уделил абсолютному соблюдению сроков строительства объекта, и конкретно - устройству травяного покрытия футбольного поля, которое необходимо начать не позднее апреля 2017 года.

Также на встрече обсуждались вопросы ускорения производства работ, поставок необходимых материалов и увеличения числа работающих на объекте строительства гостинично-жилого комплекса «Тавла». Силами ООО «СК «Татдорстрой» здесь возводятся два гостиничных здания (3 и 4 звезды) и два жилых 14- и 16-этажных дома. Кроме того, эта компания осуществляет работы по завозу и укладке грунта в рамках подготовки территории под размещение временных сооружений. К настоящему времени завезено 54 тыс. куб. м грунта и на совещании обсуждался вопрос по увеличению среднесуточной выработки по завозу грунта вдвое.

Как сообщает пресс-служба Главы Республики Мордовия, на встрече шла речь и о ходе работ по укреплению берега русла реки Инсар в районе будущего стадиона «Мордовия Арена». На данный момент уже выполнен перенос кабельной линии, проходящей по территории строительной площадки, и ведутся мероприятия по отработке рельефа берега. На объект поставлено шпунтовое ограждение, уже на 25 процентов выполнена забивка шпунтового ряда, также ведутся работы по изготовлению упорного бруса и его бетонированию.