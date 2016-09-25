В ноябре в Саранске после реконструкции будут открыты баня № 5 и два детских сада

Уже в ноябре в Саранске будет введено в эксплуатацию сразу несколько социально значимых объектов. Некоторые из них были капитально отремонтированы, другие построены с нуля. Глава Саранска Петр Тултаев на протяжении всего времени ведения работ лично контролировал их качество и темпы. Теперь на каждом из объектов ремонт и строительство выходят на финишную прямую. Завершаются капитальный ремонт общественной бани № 5, строительство детского сада на 240 мест на улице Первомайской и реконструкция второй очереди детского сада в поселке Ремзавод. В связи с этим градоначальник еще раз осмотрел каждый из объектов и рассказал о них.

Саранскую баню № 5 можно назвать легендарной! В лучшие ее времена здесь бывали совершенно разные категории горожан: от студентов саранских вузов и городской интеллигенции до рабочего класса. В 90-х годах здание было сдано в аренду частным предпринимателям, которые нещадно эксплуатировали строение, выжимая из него все соки, при этом, не вкладывая ни копейки. Все это привело к тому, что баня обветшала и была близка к аварийному состоянию. Жалобы от горожан на ее состояние поступали в огромном количестве.

«В 2015 году мы приняли решение закрыть ее и провести полную реконструкцию здания. Сейчас капитальный ремонт общественной бани № 5 находится на завершающей стадии, - отмечает мэр Саранска Петр Тултаев. - Можно сказать, что от прежнего сооружения здесь остались только стены, ведь при вскрытии оказалось, что состояние сооружения еще хуже, чем предполагалось. Сейчас построена скатная кровля, в полном объеме проведены внутренние отделочные работы. Общая их стоимость составила 110 млн рублей».

После реконструкции в здании будут современные мужской и женский общие залы с парилками, несколько отдельных залов, в том числе с бассейном. Обязательно появится буфет, чтобы можно было посидеть и попить чай. Здесь же будут размещаться парикмахерская, салон красоты и массажный кабинет. К тому же принципиальным решением было качество пара. До реконструкции в бане № 5 подавался так называемый влажный пар. Завсегдатаи бани очень просили, чтобы таким он и оставался. В результате изучения общественного мнения было принято решение установить в помывочном заведении оборудование для подачи влажного пара, несмотря на то что оно на порядок дороже, чем для сухого пара.

«Стараемся учесть пожелания горожан и сделать так, чтобы стыдно потом не было перед людьми, - комментирует градоначальник и добавляет, - кстати, отдельные номера в этой бане будут сдаваться только семейным парам. Есть кольцо и штамп в паспорте - пожалуйста. Нет - извините!».

У городской власти в планах проведение реконструкции еще одной муниципальной бани, находящейся на Химмаше.

Следующий объект, готовящийся к сдаче, - новый детский сад на 240 мест на улице Первомайской. Его открытие должно было состояться уже несколько месяцев назад. Однако завершению работ мешают сносы ветхих строений, на месте которых разместятся прогулочные веранды. Жители частных домов непомерно завышают требования по выкупу. В настоящее время договоренности достигнуты, и благоустройство прилегающей территории пойдет полным ходом.

Тем временем внутри здания уже практически все готово. В светлых просторных группах расставляется мебель, готовятся к приему воспитанников кабинеты психолога и логопеда. В детском саду есть компьютерный класс, спортзал, актовый зал и бассейн - все, чего требуют современные нормы и стандарты.

Заведующая дошкольным учреждением показала, что в наличии уже все оборудование для полноценной работы детского сада: кухонное оборудование, компьютеры, спортивный инвентарь, красивые современные игрушки, учебные пособия.

«Этот детский сад горожане очень ждут. Микрорайон вокруг застраивается новыми многоквартирными домами, а детских садов поблизости практически нет», - поясняет Глава Саранска Петр Тултаев.

В детском саду в поселке Ремзавод после реконструкции будет 237 мест. Первая очередь дошкольного учреждения была капитально отремонтирована несколько лет назад. Сейчас ремонтные работы ведутся во втором крыле. Здание довольно старое, в группах было очень холодно, поэтому капремонт был проведен по максимуму. Строители сделали новую кровлю, основательно утеплили стены, выполнили необходимую перепланировку. В общей сложности на это затрачено 90 млн рублей.

«В детском саду сейчас находится около 120 детишек. Но потребность в местах в поселке очень большая, - отмечает мэр. - Многие жители поселка возят детей в Луховку и центр города, но уже сейчас стоят в электронной очереди на перевод именно в этот детсад».

Подводя итоги осмотра объектов, Петр Тултаев отметил, что все они очень долгожданные. «Возможно, эти стройки невелики в масштабах нашей страны, но они очень важны для нас, горожан, для нашего удобства и психологического комфорта. Но при этом отмечу, все, что нами сделано, не повод для самоуспокоения. Многое еще сделать только предстоит!».