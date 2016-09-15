В Саранске состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации

На минувшей неделе в Администрации городского округа Саранск состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Саранске. В мероприятии приняли участие представители систем образования, здравоохранения и социальных учреждений региона.

Собравшиеся обсудили необходимые мероприятия по снижению уровня смертности от самых распространенных заболеваний и формированию у населения здорового образа жизни. О ситуации в Саранске отчитались заместитель министра здравоохранения Сергей Саушев и заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник Управления образования Администрации Саранска Оксана Шуляпова.

В ходе обсуждения учреждениям здравоохранения было рекомендовано продолжить работу, направленную на снижение смертности населения, совершенствование оказания медицинской помощи горожанам, улучшение демографической ситуации. Управлению образования Саранска рекомендовано разработать систему «Здоровье нации - будущее региона», обеспечивающую формирование здорового образа жизни у дошкольников и школьников с помощью занятий физической культуры и спортом.

О мерах по укреплению репродуктивного здоровья населения отчитались заместитель директора «Научного центра социально-экономического мониторинга» Валентина Миничкина, а также руководители «Родильного дома» и перинатального центра. Для этих медицинских учреждений также разработан целый ряд мероприятий по улучшению репродуктивного здоровья населения.

На комиссии также обсудили реализацию социальных проектов в рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, и системы арт-терапевтической помощи замещающим семьям в рамках проекта «Перемена».