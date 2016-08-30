В Саранске застрелился учредитель ЧОПа

В доме № 85 по улице Пролетарской 7 сентября средь бела дня прогремел выстрел. Как выяснилось, здесь счеты с жизнью свел один из жильцов - 68-летний Валерий Ферапонтов. В последние годы мужчина являлся учредителем частной охранной организации «Кедр», а ранее работал в республиканской Госавтоинспекции.

Валерий Ферапонтов проживал в квартире с супругой, однако в тот трагический момент ее не было дома. Бездыханное тела первым обнаружил сын погибшего. Валерий Ферапонтов выстрелил себе в подбородок из охотничьей «Сайги», оружие было официально зарегистрировано.

Как сообщили в Следственном комитете по Мордовии, сейчас выясняются причины, толкнувшие бывшего сотрудника республиканской Госавтоинспекции на суицид. Никакой записки на месте трагедии правоохранители найти не смогли. По одной из версий, которую сейчас проверяет следствие, мужчина мог решиться на самоубийство из-за тяжелой болезни, которую обнаружили у него врачи, - онкологического заболевания. За последние годы Валерий Ферапонтов сильно похудел и периодически чувствовал себя неважно. По словам знакомых погибшего, врачи заявляли, что болезнь прогрессирует, и давали неблагоприятный прогноз. Возможно, Валерий мог сделать отчаянный шаг из-за осознания печальной участи, которая его ожидает, когда болезнь перейдет в последнюю стадию. Заметим, что у мужчины был знакомый, которого сразил похожий недуг, болезнь буквально иссушила приятеля, испытывавшего перед кончиной жуткие боли. Вероятно, учредитель охранного предприятия решил не доводить дело до такого состояния и расстался с жизнью самостоятельно.

В последнее время из-за болезни Валерий Ферапонтов не мог уделять много времени работе и перепоручал свои обязанности сыну. У Валерия также остались взрослая дочь и супруга. Близкие семьи Ферапонтовых утверждают, что перед гибелью Валерий подарил своим родным дорогие подарки.