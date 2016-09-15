«Ростелеком» обеспечит интернет-трансляцию международных соревнований по фигурному катанию на коньках ISU Гран-при среди юниоров «Кубок М

«Ростелеком» выступит техническим партнером четвертого этапа международных соревнований по фигурному катанию на коньках ISU Гран-при среди юниоров «Кубок Мордовии» («Cup of Mordovia»), который пройдет с 15 по 17 сентября в Саранске. Компания обеспечит интернет-трансляцию соревнований на сайте http://online.saransk.ru и организует дополнительные точки Wi-Fi доступа к сети интернет для работы пресс-центра и судейского штаба.

«Для «Ростелекома» особая честь – оказать поддержку соревнованиям такого уровня и масштаба, вызывающим интерес огромной аудитории по всему миру. Поэтому наша задача – задействовать необходимые ресурсы для организации трансляции и предоставить любителям фигурного катания возможность увидеть это яркое спортивное событие», – подчеркнул директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

Международные соревнования по фигурному катанию на коньках ISU Гран-при среди юниоров «Кубок Мордовии», которые впервые состоятся в России, являются четвертым из семи этапов юниорской серии сезона 2016-2017. Три этапа уже прошли в Сен-Жерве (Франция), Остраве (Чехия) и Йокогаме (Япония). После Саранска турнир примут Любляна (Словения), Таллин (Эстония) и Дрезден (Германия). По итогам семи этапов во французском Марселе состоится финал юниорского Гран-при. Юниорская серия Гран-при является ступенью основной серии Гран-при, которая известна российским этапом «Кубком Ростелекома» («Rostelecom Cup»), традиционно проходящим в Москве.

Соревнования пройдут в Ледовом дворце Саранска. В них примут участие более 100 сильнейших юниоров из 32 стран мира в возрасте от 14 до 21 года. Российская команда выступит максимальным составом спортсменов – по три номера в каждом виде фигурного катания.