Школьница повесилась в День знаний

Дикий случай произошел в селе Чукалы Ардатовского района. 12-летняя ученица 7 класса Любовь Спиридонова повесилась после школьной линейки. Последними словами, которые школьница сказала брату и сестре, были: «Надоели вы мне все!». Что толкнуло девочку на такой шаг, предстоит выяснить следствию.

Утром первого сентября Люба Спиридонова, как и остальные школьники села Чукалы, отправилась на линейку в честь Дня знаний. В этом учебном году она пошла в 7 класс. Подарила учительнице букет роз. По словам местных жителей, девочка находилась в хорошем настроении, улыбалась. После стандартного классного часа школьники отправились по домам.

Стоит сказать, что семья Спиридоновых многодетная, помимо старшей Любы в семье еще двое детей - сводные 11-летний брат и 9-летняя сестра. Родители детей работают на местном сельхозпредприятии, отец - пастухом, а мать - дояркой. Понятно, что с такими профессиями зарабатывали Спиридоновы немного, денег семье не хватало. При этом, по отзывам односельчан, и отец и мать характеризуются только с положительной стороны. В типичной сельской беде - злоупотреблении алкоголем - они замечены не были.

В тот роковой день первого сентября родители были на работе, а дети после школы находились дома. Сестры с братом стали распределять домашние обязанности, дело дошло до ссоры. Спор произошел из-за того, чья очередь мыть полы. Старшая Любовь вспылила и бросила фразу: «Надоели вы мне все! Сейчас пойду и повешусь». Брат с сестрой такое ее заявление всерьез не восприняли.

На часах было около 18 часов, когда девочка вышла из дома и направилась в сени. Брат зашел туда спустя несколько минут и обомлел - Любовь висела в петле, на веревке, перекинутой через деревянную балку, рядом валялось перевернутое ведро. Судя по всему, школьница использовала его для того, чтобы забраться повыше. Брат не растерялся, тут же срезал веревку и бросился звать на помощь. Вскоре прибежали односельчане, вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели девочку и лишь развели руками, Люба была к тому времени уже мертва.

Что стало причиной, толкнувшей девочку на суицид, не могут понять пока ни следователи, ни местные жители. Учителя уверяют, что в школе Любовь никто не обижал, училась она хорошо, принимала активное участие в жизни школы, увлекалась спортом, дома ухаживала за скотиной.

Как сообщил руководитель Ардатовского межрайонного отдела СКР по РМ Рошан Муродов, по факту обнаружения тела девочки с признаками суицида возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Осуществляются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, включая причины поступка несовершеннолетней. Проводятся допросы родственников, друзей погибшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Мы проверяем все версии, которые могли привести к самоубийству школьницы, - говорит Рошан Муродов. - Пока какой-то основной версии нет. Те люди, которые уже были нами допрошены, говорят, что каких-либо проблем в школе или в семье у девочки не было. По словам соседей, скандалов в семье тоже никогда не слышали. Возможно, на трагедию прольют свет показания других свидетелей. Также мы возлагаем надежды на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении погибшей. Возможно, эксперты помогут определить причину трагедии».