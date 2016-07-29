«Наше общество стремится сохранить социальную целостность, и в этой целостности и есть наша сила»

2 сентября на площадке Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарёва прошел симпозиум «Межрелигиозные отношения в условиях преодоления террористических угроз и экстремистских проявлений: история и современность». Мероприятие было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России 3 сентября в память о страшном теракте в Беслане в 2004 году. Участие в симпозиуме приняли представители власти, ученые, эксперты, сотрудники надзорных органов, представители православного и мусульманского духовенства республики.

В начале мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв чудовищного террористического акта в Бесланской школе.

«Более двадцати лет назад в России был принят закон о свободе вероисповедания, - отметил в своем выступлении министр по национальной политике РМ Анатолий Чушкин. - С того времени в страну ворвалась разного рода зараза под разным религиозным соусом. И мы знаем, что это повлияло на сознание многих молодых людей, представителей более взрослого поколения. Мы говорим о соборности, об общности, но сейчас проводятся попытки разделить нас по «маленьким квартиркам». За нас принимают решение и навязывают такие духовные традиции, которые не свойственны культуре России. За последнее десятилетие закон о свободе вероисповедания не только нарушил нашу соборность, но и нарушил и изменил сознания десятков тысяч людей. СМИ сообщают, что сегодня и наши люди, которые живут на территории республики, выезжая за пределы страны, принимают участие в военных действиях на стороне боевиков. Позволю себе озвучить цифру: из ПФО 500 человек выехало и приняло участие в сирийском конфликте. Среди этих людей есть представители и нашей республики».

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий отметил, что Русская православная церковь серьезно озабочена проблемой распространения экстремизма: «Вопрос духовной безопасности стратегически важен. Исторически представители традиционных религий в России и в Мордовии жили дружно, поэтому необходимо сообща противостоять злу разрушения духовных основ. Мы видим, как тенденция превращения каждого человека в социальный атом вводится в сознание идеологами нравственного либерализма, проповедующими беспринципное отношение к жизни, вседозволенность. За последние 30 лет открыто реализуются такие направления, как чёрная месса. Это фактически легализация сил зла. То есть теперь они легальны. Человек с позиции тех же самых демократических представлений может выбрать для себя всё что угодно. Он имеет право любить или ненавидеть, грешить или не грешить. И он имеет право на свою атомарную, автономную нравственную позицию. Лишь бы он только не нарушал границы законов. И эта позиция широко пропагандируется. Наше же общество стремится сохранить социальную целостность, и в этой целостности и есть наша сила», - подчеркнул Митрополит Зиновий.

Президент Мусульманского молодежного союза России, председатель Центрального духовного управления мусульман РМ Фагим Шафиев в своём докладе назвал терроризм вызовом для всего человечества: «Ислам и мусульмане стали жертвой международного заговора, который и привел в итоге к возникновению таких террористических организаций, как запрещенная в России и других странах ИГИЛ. Я убежден, что мусульмане России в любом случае стали бы одними из первых инициаторов борьбы с терроризмом», - отметил Фагим Шафиев.