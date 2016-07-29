«Ростелеком» поздравил воспитанников «Ельниковского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних» с началом нового учеб

«Ростелеком» поздравил воспитанников «Ельниковского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних» с началом нового учебного года и организовал спортивный праздник «На старт с Ростелекомом!». В соревнованиях в формате веселых стартов приняли участие ребята от 7 до 12 лет.

На большом стадионе центра две команды «Пепси» и «Ракета» соревновались за звание победителя спортивного праздника. Юные участники преодолевали препятствия с обручами, с теннисными мячами, с кеглями, проверяли себя на ловкость и выносливость. А в эстафете «гусеница» команды показали сплоченность и взаимовыручку. По итогам соревнований победу одержала команда «Ракета», выиграв решающий балл у команды «Пепси» в конкурсе капитанов.

«Мы очень благодарны компании «Ростелеком», что они не забывают нас и уже в третий раз посещают центр с благотворительной инициативой, - отметила директор «Ельниковского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних» Галина Жидкова. - А ещё мы не ожидали такого сюрприза, как организованный компанией спортивный праздник «На старт с Ростелекомом!», в котором с большим удовольствием приняли участие наши ребята. Большой заряд бодрости, здоровья, море положительных эмоций получили мальчишки и девчонки на новый учебный год».

В завершение праздника каждый из воспитанников получил в подарок медведя-спортсмена, футболку и шоколадку с символикой компании, а для спортивных занятий были переданы футбольные мячи. Всем ребятам, школьникам и дошкольникам центра, от сотрудников филиала вручены канцелярские принадлежности – дневники, линейки, тетради, цветные карандаши и многое другое, необходимое для успешной учебы.



