Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен: «Я не понимаю, почему в России укроп кладут в каждое блюдо»

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ Джон Уоррен любим миллионами телезрителей. Обаятельный, разносторонний и с прекрасным чувством юмора, этот англичанин с первого же выпуска расположил к себе телезрителей. А нам Джон рассказал о том, как пробовал живого осьминога, объяснил, почему в России возненавидел укроп и какими блюдами предпочитает угощать своих друзей.

- Джон, если у вас есть время и желание что-то приготовить, какие блюда обычно готовите?

- Я очень люблю азиатскую кухню, мне нравятся ее принципы приготовления пищи.

Она здоровая. Только я говорю сейчас не о китайской, а, скорее, о тайской. Также я очень люблю индийскую кухню, сам готовлю карри. Мне вообще нравится острая пища.

Если я готовлю, то обычно для большой компании. Одно из моих флагманских блюд - это ризотто с карри и креветками. Как готовить ризотто, думаю, и так все знают. Нужно взять большую кастрюлю с толстым дном, помешивая, немного обжарить в ней рис. Затем добавить бульон, который рис постепенно впитает в себя. Я к этому еще добавляю сливки и пасту карри. И перед тем, как выключить конфорку, кладу сырые креветки, и они по мере разогрева готовятся. Все - блюдо готово! Это очень вкусно.

Еще я люблю пасту и рис, люблю картошку, но не могу ее есть все время. Мне вообще нравится разнообразие в еде. Для меня самый лучший обед - это очень много всяких разных вкусов, когда можно попробовать всего понемногу.

- У вас было много поездок и по России, и по другим странам. Что самое необычное из того, что вам доводилось пробовать?

- Недавно я был в Южной Корее. И в первый раз в жизни положил себе в рот живого осьминога! Конечно, я раньше пробовал живые устрицы и мидии - но они, в отличие от осьминога, не двигаются!

- И как это было?

- Это было самое странное из того, что я ел в своей жизни. (Смеется.) Главное, что его пришлось очень долго жевать - и не скажу, что это было очень приятно. Зрители смогут увидеть это в моей программе уже осенью.

- А как быстро вы привыкли к русской кухне?

- Довольно быстро. Ведь русские и англичане - северяне. Поэтому наши подходы к еде очень похожи. И нам, и вам нужно много еды, чтобы не мерзнуть. В России, конечно, холоднее, но и в Англии, когда идет дождь, тоже хочется согреться, в том числе и с помощью еды. Это на юге Европы - где-нибудь во Франции или Италии - люди могут себе позволить перекусить чем-то легким. А нам нужен крахмал, нужно мясо.

- В русской кухне есть холодец и винегрет - говорят, их не поешь ни в какой другой стране. Вам всегда понятны такие блюда, такие вкусовые сочетания?

- Мне не очень понятно другое - способ делать салаты в России. Я захожу в ресторан, и мне показывают три страницы различных салатов - «Нептун», «Дачный», «Юбилейный» и так далее. И про каждый из них нужно прочитать, что входит в его состав. Это же бред! Для меня нет такого понятия, как «русский салат». Если даже говорить про «Оливье», то примерно все салаты делаются по такому же принципу - и «Столичный», и с крабовыми палочками, и с тунцом: во все добавляют сметану или майонез. А те салаты, в которых присутствует больше зелени, листьев салата, красивые, но я не думаю, что они исконно русские.

- А есть исконно русские угощения, к которым вы не смогли привыкнуть?

- Я до сих пор не привык - и, наверное, никогда не привыкну - к соленой рыбке к пиву, для меня это сомнительное удовольствие. Еще я не скрываю своей ненависти к укропу. Но я ненавижу его не потому, что он мне особенно неприятен - просто он присутствует везде! Реально! Я иногда бываю в таких заведениях, где вкусовые качества пищи зависят от того, сколько положено в блюдо укропа. Но я же не добавляю корицу в каждый десерт, который готовлю, не подливаю молоко в каждый горячий напиток, который пью. Поэтому я не понимаю, зачем нужно добавлять укроп абсолютно ко всему. Многие утверждают, что в укропе есть йод, что это очень полезно. Я не спорю. Петрушка, розмарин, тимьян и кинза тоже очень полезны, но в России не добавляют розмарин в каждое блюдо, а укроп кладут везде! Это странно!

- У вас есть любимые блюда русской кухни?

- Я очень люблю русскую кухню в целом. Но моя жизнь такова, что я не могу есть столько, сколько я бы хотел - иначе я перестану помещаться бы в кадр! (Улыбается.) Мне нравится очень многое, но есть я стараюсь в маленьких дозах. Люблю блинчики, обожаю сырники, люблю гречку. И солянку - особенно когда она сделана правильно и вкусно. И не приемлю еду, приготовленную без любви.