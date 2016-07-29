Проблемы водо- и теплоснабжения жилых домов в поселке Комсомольский Чамзинского района скоро уйдут в прошлое

В субботу Глава Мордовии Владимир Волков встретился с представителями общественности Чамзинского муниципального района. Речь шла, главным образом, о перспективах и проблемах развития этой территории.

Оценивая экономическое состояние района, руководитель региона отметил, что его муниципальный бюджет остается бездотационным. При этом обвал в строительном комплексе России отразился и на работе главного налогоплательщика - цементного завода. Из-за снижения потребности в стройматериалах там сократились объемы производства, началось высвобождение персонала. Несколько компенсировать последствия спада удалось за счет увеличения поставок продукции на объекты, строящиеся к чемпионату мира по футболу, и трудоустройства части граждан на другие предприятия района. Чамзинская птицефабрика, к примеру, сейчас представляет собой современный комплекс по выращиванию птицы и изготовлению качественных продуктов. «Всего же за пять лет выпуск сельскохозяйственной продукции вырос в районе в 4,4 раза, а урожайность зерновых ныне составляет около 30 центнеров с гектара», - сказал Владимир Волков. Он также подчеркнул, что за это время в развитие территории было инвестировано не менее 19,5 миллиарда рублей, создать удалось около 1900 рабочих мест. Новые перспективы появились и у «Мордовцемента». Сейчас им руководит иностранец - чех по национальности, имеющий большой опыт работы на германских предприятиях. Перед ним поставлена конкретная задача - уже через три года объединение должно производить 5 миллионов тонн продукции.

Выделил Глава и насущные проблемы района, требующие безотлагательного решения. В их числе - развитие водопроводной сети. О низком качестве воды, подаваемой в многоквартирные дома поселка Комсомольский, сказано немало. Причина в том, что существующий водовод не в состоянии обеспечить потребности населения. А на его реконструкцию требуется почти полмиллиарда рублей. В связи с этим был предложен альтернативный вариант - пробурить в Чамзинке две дополнительные скважины, которые и будут снабжать поселок. Как сообщил Владимир Волков, проектно-сметная документация по новому водоводу уже готова, в следующем году он заработает на полную мощность. Одновременно предполагается обновить и все внутренние сети в Комсомольском. Корсаковский водозабор при этом будет выполнять функции резервного источника.

Крайняя изношенность сетей остается и одной из важнейших причин высоких тарифов на теплоснабжение, установленных в районе. Решить проблему планируется путем привлечения частных инвестиций. По словам Главы, вложения в эту сферу могут составить около 250 миллионов рублей.

Что же касается дорожного строительства, то здесь чамзинцам жаловаться явно не приходится. Всего за несколько лет в районе возведено и отремонтировано около 60 километров автодорог. «В ближайшие годы мы намерены сохранить набранные темпы!» - заверил руководитель республики.

Также Глава Мордовии пообещал найти необходимые средства на ремонт местного Дома культуры. По завершении работ социальную инфраструктуру района, включающую, помимо прочего, Ледовый дворец, футбольные поля и спортивные центры, можно будет назвать сформированной.

Прозвучали на встрече и конкретные просьбы. Жители села Большое Маресево высказали пожелание отремонтировать старый, а лучше - построить новый клуб, провести ремонт дорожного полотна, дабы школьный автобус беспрепятственно подвозил учащихся. Педагогический коллектив Комсомольской средней школы № 1 попросил оказать содействие при строительстве спортивного зала. Шла речь и о благоустройстве населенных пунктов. «Мы будем и впредь оказывать содействие территориям, - заявил Глава. - Но в первую очередь тем, где есть развитие - открываются производства, создаются рабочие места, растет рождаемость. Будем улучшать инфраструктуру, подводить дороги, газ и воду. Ведь, пока живет село, будет жить и наша Россия!».