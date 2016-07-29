В столице Мордовии пройдет Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров

В столице Мордовии с 15 по 17 сентября пройдет международный турнир - Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Подробнее о грядущем спортивном событии журналистам рассказали генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Владимир Грибанов и первый заместитель министра спорта и физической культуры РМ Вячеслав Учайкин.

В Саранск съедутся 106 спортсменов из 34 стран. Свои заявки на участие подали команды из России, США, Канады, Японии, Франции. Приедут спортсмены из Австралии, Кипра, Хорватии, будут фигуристы из Украины и других стран.

Александр Коган поблагодарил Главу Мордовии Владимира Волкова за предоставленную возможность провести международный турнир в Саранске. «Это будет четвертый этап Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров, - пояснил Александр Коган. - Этапы проводятся в разных странах, и впервые в истории - на территории нашей страны. Несмотря на довольно непростую ситуацию в спортивном мировом сообществе, Международный союз конькобежцев принял решение о проведении юниорского этапа Гран-при в нашей стране. Это, наверное, будет один из самых крупных и представительных турниров, которые пройдут на территории России после окончания Олимпийских игр. Ждем большое количество руководителей национальных федераций со всего мира. В Саранск приедут очень известные тренеры - как российские, так и зарубежные. Внимание, которое уделяется в республике и в Саранске этому турниру, на мой взгляд, очень велико, и я надеюсь, что соревнования пройдут на самом высоком уровне».

«От всех любителей фигурного катания Мордовии выражаю благодарность Федерации фигурного катания на коньках России за то, что нам доверяют проведение таких стартов, - заявил в свою очередь Владимир Грибанов. - Наши любители фигурного катания увидят лучших спортсменов не только Российской Федерации, но и всего мира».

«Для предстоящего турнира уже сверстана волонтерская программа. Будет задействовано более ста волонтеров по различным направлениям. Цена билетов на все дни состязаний - от 100 до 200 рублей, - сообщил заместитель министра спорта РМ Вячеслав Учайкин. - Приобрести их можно уже сейчас в кассах местных театров и республиканского Ледового дворца, а также на сайте, где размещено подробное расписание состязаний - http://arenaicerm.ru/afisha».