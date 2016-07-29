Свыше 1 500 пользователей «Домашней телефонии» в Республике Мордовия сэкономили на звонках с помощью опции «Твоя страна»

Свыше 1 500 абонентов «Ростелекома» в Республике Мордовия сэкономили на телефонных звонках, воспользовавшись дополнительными опциями «Домашней телефонии».

Наиболее востребованными у пользователей телефонной связи являются опции семейства «Твоя страна», позволяющие совершать местные звонки и звонить по всей России по более низкой стоимости, чем с мобильного телефона.

«Благодаря стабильной и надежной связи «Домашний телефон» остается для многих семей связующим звеном со своими близкими и родными по всей России. С опциями «Твоя страна» телефонные разговоры будут более продолжительными, а общение станет особенно комфортным. Для сокращения расходов на связь пользователи могут выбрать оптимальный для себя вариант из существующего многообразия тарифов», – сообщила и.о. заместителя директора филиала в РМ ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом Ольга Мичкасова.

Опция «Твоя страна» включает 100 минут в сутки звонков на стационарные телефонные номера в пределах Республики Мордовия и столько же – на стационарные телефонные номера в другие регионы России. Кроме того, в пакет входят 1000 минут в месяц звонков на мобильные номера по всей стране. Стоимость услуги для жителей городов варьируется от 100 до 350 рублей, для жителей сельской местности – от 210 до 350 рублей в зависимости от системы оплаты (повременная, комбинированная, абонентская).

Также можно подключить пакеты минут «Твоя страна 200» (100 минут местных соединений и 100 минут звонков на любые телефоны за пределами населенного пункта абонента по всей России) и «Твоя страна 500» (250 минут в месяц местных соединений и столько же минут на звонки за пределами своего региона в любой населенный пункт страны).

Пользователи повременного тарифного плана отдают предпочтение опции «Пусть говорят», в котором всего за 50 рублей в месяц все звонки по России – и на стационарные, и на мобильные номера – тарифицируются по стоимости местных соединений.

Пользование опциями оплачивается дополнительно к тарифу на услуги местной телефонной связи. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте http://mordoviya.rt.ru/hometel.



