Более 50 км оптики построил «Ростелеком» до объектов коммерческих и государственных структур в Республике Мордовия

«Ростелеком» с начала 2016 года построил в Республике Мордовия более 50 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 213 объектов коммерческих и государственных структур. В результате корпоративные клиенты получили возможность для подключения современных телекоммуникационных услуг, таких как высокоскоростной Интернет, организация виртуальных частных сетей, облачные сервисы и др.

В частности, оптические линии построены до станции скорой медицинской помощи РМ и Ромодановской районной больницы, Гимназии № 20, Администрации Октябрьского района г. Саранск, Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации (Саранск), АО «Тандер», МФЦ в Зубово-Полянском районе, Единой дежурно-диспетчерской службы Кочкуровского района, Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ и др.

«Учитывая потребности клиентов, мы расширяем инфраструктуру связи в корпоративном сегменте. Компания планомерно ведет новое строительство линий связи и модернизирует свои сети с целью увеличения пропускной способности каналов и улучшения качества оказываемых услуг. На базе «оптики» становится возможным предоставление организациям полноценного пакета услуг с выгодными тарифными планами и подключение дополнительных сервисов», - отметил заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Юрий Рогожин.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте http://mordoviya.rt.ru/, а также по единому бесплатному номеру для абонентов - юридических лиц 8 800 2000 3 000.



