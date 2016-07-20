Директором казенного учреждения городского округа Саранск «Городская служба заказчика по капитальному строительству» назначен Анатоли

С 29 июля 2016 года директором казенного учреждения городского округа Саранск «Городская служба заказчика по капитальному строительству» назначен Анатолий Николаевич Гордеев. Он родился в 1961 году в поселке Приволье Краснослободского района Мордовии. В 1988 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2009 году - МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Свою трудовую деятельность еще во время учебы в вузе начал учебным мастером на строительном факультете МГУ им. Н.П. Огарева. Далее на протяжении нескольких лет занимал ответственные должности на комсомольской, партийной и советской работе.

С 1993-го по 1996 год трудился заместителем директора крахмального завода «Ельниковский». До 2002 года занимал должность генерального директора ОАО «Елочка». Далее был назначен директором Рузаевской нефтебазы. С 2003-го по 2005 год возглавлял ряд коммерческих предприятий. До 2011 года трудился директором ГУ «Дирекция строящейся республиканской клинической больницы». В 2012 году был назначен заместителем главы администрации Лямбирского района. С 2013-го по 2015 год работал в городе Саров. В мае 2015 года Анатолия Николаевича утвердили на должность директора МП городского округа Саранск «Горстройзаказчик», где он работал до настоящего времени.

Женат, воспитывает дочь и сына.