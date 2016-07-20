Андрей Мерзликин поблагодарил Главу Мордовии за помощьпри создании документального фильма об адмирале Ушакове

В ходе поездки по Темниковскому району Глава Мордовии Владимир Волков пообщался с известным российским актером Андреем Мерзликиным. Приехавший в Темников в составе съемочной группы телеканала «Звезда», он специально ожидал Главу региона на крыльце районного Дворца культуры, дабы лично поблагодарить за помощь в организации и проведении съемок фильма о жизни праведного воина Феодора Ушакова.

По словам московского гостя, лента должна стать неотъемлемой частью нового творческого проекта, посвященного великим историческим личностям:

- Только что мы завершили работу над фильмом об Александре Васильевиче Суворове. Но если ему не было равных в сухопутных баталиях, то Федор Федорович Ушаков снискал славу и уважение в морских сражениях. Незаурядный флотоводец, дипломат и благотворитель, он сумел сохранить в себе истинно русские черты, в чем мы убеждаемся, работая в Темникове, Санкт-Петербурге, Севастополе, Новороссийске, Рыбинске, Воронеже и даже на острове Корфу. Если все сложится удачно, в октябре-ноябре зрители смогут оценить наши труды.

Глава Мордовии расспросил актера о впечатлениях, полученных на темниковской земле.

- Честно говоря, даже не ожидал, что все пройдет настолько гладко, - признался Андрей Мерзликин. - Впечатления самые замечательные. Прекрасный материал, благожелательная атмосфера, восхитительные пейзажи - что можно еще желать? Очень много интересного узнал о жизни православного адмирала, по-новому взглянул на его личность, дела и подвиги...